Энтони Джошуа назвал имя своего следующего возможного соперника

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) подтвердил, что Диллиан Уайт (28-3) может стать его следующим оппонентом, если он победит Джермейна Франклина (21-0).

«Если хотите узнать что-то про меня, то спрашивайте меня, потому что я могу сказать вам все из первых уст, — сказал Джошуа в интервью iFL TV. — Но не сердитесь на меня, если мои слова не подтвердятся. Все быстро меняется. Буду ли я драться с Диллианом Уайтом? Да, 100 процентов».

Ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что Уайт, скорее всего, станет следующим соперником Джошуа.

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайт подерется с Франклином 26 ноября на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.