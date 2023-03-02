Гаджиев считает, что Гассиев досрочно победит Балогуна

Глава промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев считает, что российский боксер Мурат Гассиев досрочно победит американца Майка Балогуна.

«Честно скажу, уверен в победе Мурата. Несмотря на то что Балогун — не побежденный прежде боксер, достаточно взглянуть на уровень оппозиции. Из 19 побед американца только один раз против него на ринге оказывался человек, у которого есть страничка в «Википедии».

Мурат выиграет досрочно. Мурату нужны более серьезные оппоненты, но его преследуют травмы. Бой против Балогуна — это последняя разминка Мурата перед чем-то очень большим», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Бой Гассиева и Балогуна пройдет 3 марта в Армении.