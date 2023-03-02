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Сегодня, 09:54

Гаджиев считает, что Гассиев досрочно победит Балогуна

Виктория Кравченко
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Глава промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев считает, что российский боксер Мурат Гассиев досрочно победит американца Майка Балогуна.

«Честно скажу, уверен в победе Мурата. Несмотря на то что Балогун — не побежденный прежде боксер, достаточно взглянуть на уровень оппозиции. Из 19 побед американца только один раз против него на ринге оказывался человек, у которого есть страничка в «Википедии».

Мурат выиграет досрочно. Мурату нужны более серьезные оппоненты, но его преследуют травмы. Бой против Балогуна — это последняя разминка Мурата перед чем-то очень большим», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Бой Гассиева и Балогуна пройдет 3 марта в Армении.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.
Источник: https://ren.tv/news/sport/1080681-gadzhiev-zaiavil-chto-gassiev-dosrochno-pobedit-baloguna
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