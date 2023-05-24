Хрюнов заявил, что промоутерам Ломаченко была выгодна победа Хейни

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что украинец Василий Ломаченко превзошел Девина Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«Рядом с Василием Ломаченко стоял Карл Моретти, второе лицо в компании Top Rank. Он не был расстроен. Я сталкивался с подобной ситуацией, когда Хабиб Аллахвердиев проводил бой на карде Top Rank. Почему-то вдруг судьи посчитали в другую сторону. Это яркая иллюстрация того, что они просто выбрали нового героя. Им была выгодна победа американца. Василий Ломаченко всегда говорил правильную вещь: бои нужно выигрывать так, чтобы не возникало сомнений. Конечно, у него была возможность развить успех. Он выиграл бой, но сейчас поговорят-поговорят, а технический результат останется. Думаю, что это не последний бой Василия. На его месте я бы подал протест во все федерации бокса. Сейчас Хейни перейдет в другой вес и одна из федераций назначит Ломаченко титульный бой», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

После поединка многие представители мирового боксерского сообщества выразили несогласие с решением судей.