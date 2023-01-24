Кудряшов считает, что у Ярда мало шансов в бою с Бетербиевым

Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов отметил, что у британца Энтони Ярда мало шансов в бою с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Ярд не обладает разовой пушкой. Он большой, сильный и выигрывает нокаутами за счет тоннажа ударов, но какого-то одиночного удара у него нет. Когда соперник уступает в классе, Ярд может его просто забить. Какой-то коронки, которой нужно всерьез опасаться, я у него не увидел. В чем шанс Ярда? Шансы есть у каждого боксера, нужно оставлять какой-то процент на лакипанч. Ударить сильно он может. Но стили делают бои. Я не вижу, за счет чего Ярд создаст неудобства Бетербиеву. Артур же может создать ему проблемы — правым обводящим через руку, который будет залетать через левое плечо. Бетербиев уверенно чувствует себя в инсайде. Не знаю, в состоянии ли Ярд двигаться и переигрывать его все 12 раундов. Подраться все равно придется», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне (Англия). На кону будут стоять чемпионские пояса Бетербиева в полутяжелом весе — WBC, IBF и WBO.