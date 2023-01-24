Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 18:43

Кудряшов считает, что у Ярда мало шансов в бою с Бетербиевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов отметил, что у британца Энтони Ярда мало шансов в бою с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Ярд не обладает разовой пушкой. Он большой, сильный и выигрывает нокаутами за счет тоннажа ударов, но какого-то одиночного удара у него нет. Когда соперник уступает в классе, Ярд может его просто забить. Какой-то коронки, которой нужно всерьез опасаться, я у него не увидел. В чем шанс Ярда? Шансы есть у каждого боксера, нужно оставлять какой-то процент на лакипанч. Ударить сильно он может. Но стили делают бои. Я не вижу, за счет чего Ярд создаст неудобства Бетербиеву. Артур же может создать ему проблемы — правым обводящим через руку, который будет залетать через левое плечо. Бетербиев уверенно чувствует себя в инсайде. Не знаю, в состоянии ли Ярд двигаться и переигрывать его все 12 раундов. Подраться все равно придется», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне (Англия). На кону будут стоять чемпионские пояса Бетербиева в полутяжелом весе — WBC, IBF и WBO.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kudryashov-ya-ne-vizhu-za-schet-chego-yard-sozdast-neudobstva-beterbievu/
Бокс
Артур Бетербиев
0
Читайте также
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Олимпийский чемпион Мехонцев уверен в победе Бетербиева над Ярдом