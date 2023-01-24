Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:35

Олимпийский чемпион Мехонцев уверен в победе Бетербиева над Ярдом

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев поделился мнением о грядущем бое Артера Бетербиева и Энтони Ярда.

«Победа нокаутом не главная цель Артура, потому что если ставить цель нокаут, то можешь дать сбой и провести бой нерезультативно в плане точности ударов и темпа ведения боя. Но я верю, что Артур успешно проведет еще один бой и добьется победы», — цитирует Мехонцева MMA.Metaratings.ru.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне (Англия). На кону будут стоять чемпионские пояса Бетербиева в полутяжелом весе — WBC, IBF и WBO.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Егор Мехонцев
0
Читайте также
«Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной
Панарин стал четвертым россиянином, заработавшим 50 и более очков в сезоне НХЛ
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Усик обратился к Фьюри: «Пузатый, ты следующий»

Кудряшов считает, что у Ярда мало шансов в бою с Бетербиевым