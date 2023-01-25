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Сегодня, 08:18

Майка Тайсона во второй раз обвиняют в изнасиловании — ранее он уже отсидел три года

Руслан Минаев
Майк Тайсон.
Фото Global Look Press
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон обвиняется во втором изнасиловании, сообщает Daily Mail.

По данным источника, боксера вменяют виновным в совершении изнасилования в ночном клубе города Олбани (штат Нью-Йорк) в начале 1990-х годов. Иск, поданный в отношении Тайсона в январе этого года, составляет около 5 миллионов долларов.

«Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему «нет» и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», — вспоминает потерпевшая.

10 февраля 1992 года Майк Тайсон был признан виновным в изнасиловании и приговорен к шести годам тюрьмы, из которых он отсидел три.

Майк Тайсон
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