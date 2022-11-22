Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

22 ноября, 12:29

Магомед Курбанов проведет бой против Йохана Гонсалеса в декабре

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боксер Магомед Курбанов проведет поединок против венесуэльца Йохана Гонсалеса, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Бой пройдет 11 декабря и станет главным событием заключительного в 2022 году «Вечера бокса» от RCC Boxing Promotions. В соглавном поединке турнира армянин Жора Амазарян встретится с венесуэльцем Хорхе Линаресом.

На счету 27-летнего Курбанова 23 победы (13 — нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе, у 31-летнего Гонсалеса 31 победа (все — нокаутом) и 1 поражение.

1
0
Читайте также
Марокко и Хорватия сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Россиянин Егоров проиграл Гуламиряну в поединке за титул WBA