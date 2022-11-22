Магомед Курбанов проведет бой против Йохана Гонсалеса в декабре

Российский боксер Магомед Курбанов проведет поединок против венесуэльца Йохана Гонсалеса, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Бой пройдет 11 декабря и станет главным событием заключительного в 2022 году «Вечера бокса» от RCC Boxing Promotions. В соглавном поединке турнира армянин Жора Амазарян встретится с венесуэльцем Хорхе Линаресом.

На счету 27-летнего Курбанова 23 победы (13 — нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе, у 31-летнего Гонсалеса 31 победа (все — нокаутом) и 1 поражение.