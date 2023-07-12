Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:34

Менеджер Усика — о бое Нганну и Фьюри: «Это не бокс, а цирк»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас прокомментировал анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Самая большая шутка в истории бокса! Прошу прощения, но это не бокс, а цирк. Тайсон Фьюри превращается из позитивного человека в боксе в клоуна», — написал Климас в социальных сетях.

Во вторник стало известно, что Фьюри подерется с экс-чемпионом UFC Нганну 28 октября. Ранее британец отказался от боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Также сообщалось, что Фьюри отказался выплатить 1 миллион долларов Украине.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Фрэнсис Нганну. Фьюри против Нганну, супербой чемпиона WBC и экс-чемпиона UFC: основная информация
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
1
Читайте также
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тайсон Фьюри отказался выплатить миллион долларов Украине

Бывший чемпион мира по боксу Шуменов избил мужчину с ребенком в Астане