Менеджер Усика — о бое Нганну и Фьюри: «Это не бокс, а цирк»

Менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас прокомментировал анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Самая большая шутка в истории бокса! Прошу прощения, но это не бокс, а цирк. Тайсон Фьюри превращается из позитивного человека в боксе в клоуна», — написал Климас в социальных сетях.

Во вторник стало известно, что Фьюри подерется с экс-чемпионом UFC Нганну 28 октября. Ранее британец отказался от боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Также сообщалось, что Фьюри отказался выплатить 1 миллион долларов Украине.