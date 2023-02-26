Мейвезер: «Если фанаты хотят, я вернусь в Великобританию еще раз»

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший поделился впечатлениями от выставочного поединка с британским бойцом MMA Аароном Чалмерсом.

«Спасибо всем фанатам из Великобритании. Они невероятны. Великобритания становится Меккой бокса. Я рад, что приехал сюда. Чалмерсу нужно верить в себя, он должен трудиться и верить в себя, и тогда все возможно. Еще один бой в Великобритании? Если фанаты хотят, я вернусь еще раз», — сказал Мейвезер-младший после боя.

Бой продлился восемь раундов. Победитель объявлен не был, так как поединок являлся выставочным.

Турнир прошел в Лондоне на стадионе O2 Arena.