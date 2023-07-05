Немецкий боксер Михель: «Болел за русских биатлонистов, собирал автографы»

Немецкий боксер Серж Михель рассказал о тренировках в биатлонном центре в Рупольдинге.

«Несколько раз я приезжал туда на Кубок мира. Сейчас мы бегаем там в горы почти каждые выходные во время подготовки. Там есть гора Раушберг с высотой 1600 метров. Это наша домашняя гора, на которую я забегал уже сотни раз. Рупольдинг — классное место», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Михеля.

Также он признался, что в детстве был биатлонным болельщиком.

«Я был как болельщик с флагом. Мы болели и за немецких, и за русских биатлонистов, собирали автографы. У меня были подписи Уле-Эйнара Бьорналена, Рафаэля Пуаре и Уши Дизль. Я был маленький и мне было приятно видеть легенд биатлона тех времен. Это было очень круто и запомнилось», — добавил боксер.

Михель принимал участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На профессиональном ринге он провел 16 боев, одержал 13 побед и потерпел 3 поражения.