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Сегодня, 10:06

Олимпийский чемпион Жиров: «Мы узбеков не считали за боксеров»

Алина Савинова
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Первый казахстанский победитель Олимпиады Василий Жиров рассказал, что спортсмены его поколения не считали узбеков за боксеров.

«Мы узбеков не считали за боксеров, по крайней мере у нас так было. Хотя ребята есть хорошие. Насчет общекомандного зачета я лучше промолчу... Просто сейчас в боксе выигрывает не боксер, а страна», — цитирует Жирова Legalbet.kz.

Жиров стал победителем Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Также он является бронзовым призером чемпионатов мира 1993 и 1995 годов.

Источник: https://legalbet.kz/news/zhirov-mi-uzbekov-ne-schitali-za-boksyorov/
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