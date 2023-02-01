Оскар Де Ла Хойя назвал самого зрелищного боксера современности

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-0) Оскар Де Ла Хойя навал регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (28-0) самым зрелищным боксером на сегодняшний день.

«Я люблю этого парня [Джервонта Дэвиса, — прим. «СЭ»], особенно мне нравится наблюдать за его боями, — приводит слова Де Ла Хойи Boxing Scene. — Он самый взрывной и зрелищный боец на сегодняшний день. Именно поэтому он продает арены.

Но теперь ему придется подраться с Райаном Гарсией, который является большим парнем и бьет как мул с обеих рук. Райан высокий, чертовски быстрый и он будет драться на дистанции, а также будет готов пройти все раунды. Это действительно хороший бой. Тот факт, что Джервонта агрессивный, сделает их противостояние еще интересней. Я уверен, что будет война».

Гарсия и Дэвис должны встретиться 15 апреля в Лас-Вегасе, США.

Дэвис в прошлом бою победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля 2022-го в Лос-Анджелесе, США.