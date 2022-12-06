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Сегодня, 15:53

Отец Фьюри: «Усик слишком маленький для Тайсона»

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), назвал Александра Усика (20-0) хорошим, но маленьким бойцом.

«Он [Усик] не побьет Тайсона, — сказал Джон в интервью Frank Warren's Queensbury. — Он очень эффективен, но я вижу все, что он делает и что он не делает. Я видел Усика на бое Тайсона [с Чисорой]. Он просто слишком маленький. Я знаю, что он отличный боксер, но он маленький. Большой боксер победит маленького».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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