Погодин поделился ожиданиями от боя Ломаченко и с Хейни

Кулачный боец Денис Погодин поделился мыслями о боксерском поединке между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни.

«Экспертом себя не могу считать, но вокруг меня ходит мнение, что Хейни посильнее, что у него будет какое-то преимущество. Но, на мой взгляд, просто так Ломаченко не взять. Аутсайдером я его точно не считаю. Помогут, конечно, ноги. Нужно прибавить в скорости передвижения, темпе. Он в каждом раунде будет увеличивать свои действия. Ломаченко — боксер высочайшего уровня. Интересно будет смотреть», — приводит «Чемпионат» слова Погодина.

Поединок пройдет в ночь с 20 на 21 мая на турнире промоутерской компании Top Rank в Лас-Вегасе. Хейни будет защищать свои чемпионские титулы в легком весе по версиям IBF, WBA, WBC и WBO.