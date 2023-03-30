Райан Гарсия: «Алекс Перейра — настоящий убийца. Не хотел бы я иметь с ним проблем»

Бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBC Райан Гарсия (23-0) высоко оценил хук чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры (7-1).

«Знаешь, что удивительно? Я никогда не видел, чтобы кто-то выбрасывал хук так же, как я. До тех пор, пока не увидел это от Перейры. Этот парень меня реально пугает. Я точно не хотел бы иметь с ним проблем, он настоящий убийца», — сказал Гарсия в подкасте Логана Пола.

Исраэль Адесанья (23-2) подерется с Перейрой 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.