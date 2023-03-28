Реванш Бивола и Альвареса планируется на сентябрь

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) после поединка с обязательным претендентом по версии WBO Джоном Райдером (32-5) проведет реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Согласно контракту, следующий бой для Канело — это Бивол в сентябре. Мы близки к соглашению. Если мы не сможем организовать этот поединок, то будем рассматривать Бенавидеса», — сказал Хирн Secondsout.

Альварес проведет следующую защиту титулов в поединке против Джона Райдера. Бой состоится 6 мая в родном городе Альвареса Гвадалахаре, Мексика.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.