Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:16

Родившая в Израиле Рагозина вернулась в Россию на частном самолете

Сергей Разин
корреспондент
Наталья Рагозина.
Фото Соцсети

Бывшая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина вернулась в Россию после того, как родила в Израиле.

«Спасибо, Израиль! Погостили, пора и честь знать! Буду скучать по святой земле, на которой родилась дочка», — написала ранее Рагозина в соцсетях.

После возвращения в Россию 46-летняя спортсменка опубликовала еще один пост.

«Вот мы и дома! Долетели на одном дыхании! Первый полет Настенька перенесла отлично! Даже не плакала! Соскучилась очень-очень по всем! Скоро увидимся, друзья! Вот только вещи разберу... и сразу на зарядку!» — написала Рагозина.

1 сентября спортсменка в Израиле родила дочь Анастасию. На профессиональном ринге Рагозина одержала 22 победы (13 — нокаутом) и не потерпела ни одного поражения.

1
1
Читайте также
Forbes: Овечкин второй в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Пресс-секретарь главы Республики Алтай подтвердил отсутствие мобилизованных в регионе
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
В Курской области четверо неизвестных при проверке документов устроили перестрелку
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Турнир PRAVDA: Исмаилов — Илич, Чибисов — Мирзаев и другие бои