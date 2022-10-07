Турнир PRAVDA: Исмаилов — Илич, Чибисов — Мирзаев и другие бои

В пятницу, 7 октября, на арене Большого московского цирка состоится боксерский турнир PRAVDA, главным боем которого станет поединок между бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем.

36-летний Исмаилов провел первый бой по правилам бокса 26 февраля против нигерийца Оланреваджу Дуродолы в суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу над соперником единогласным решением судей. На счету Исмаилова в ММА 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.

У 33-летнего Илича в ММА 14 побед и 5 поражений. 26 августа 2022 года серб техническим нокаутом победил россиянина Александра Шлеменко в турнире RCC 12.

Телеканал РЕН ТВ покажет схватку в прямом эфире, начало — в 23.00 (мск).

Полностью турнир можно будет смотреть на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Основной кард турнира:

Магомед Исмаилов (Россия) — Александр Илич (Сербия)

Владислав Туйнов (Россия) — Джулиан Лейн (США)

Тимур Никулин (Россия) — Мубаракшо Мубаракшоев (Таджикистан)

Николай Чибисов (Россия) — Расул Мирзаев (Россия)