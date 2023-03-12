Тим Цзю нокаутировал Тони Харрисона и завоевал временный титул чемпиона WBO

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) одолел американца Тима Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

На протяжении всего боя Цзю действовал первым номером и несколько раз хорошо потряс Харрисона. В девятом раунде Цзю выбросил град ударов, и американец упал. Рефери остановил поединок. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Следующий бой Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).