Тищенко прокомментировал нынешнее положение IBA на мировой спортивной арене

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал нынешнее положение Международной федерации бокса (IBA) на мировой спортивной арене.

«Давление на IBA оказывают уже очень давно — из-за отношения к России. Тем не менее организация существует и мы не замечаем такого массового бегства из нее и бойкота соревнований. Единичные случаи были, но они пока что не повлияли на ее статус. И несмотря на это, IBA продолжает организовывать и проводить масштабные и статусные турниры на очень высоком уровне. Все спортсмены и тренеры видят, сколько в это вкладывается сил и средств. И с каждым разом планка повышается. Таким образом, организация максимально притягивает к себе всех спортсменов и тренеров. И если политики все-таки добьются ее раскола, то все будут покидать ее с большим нежеланием. Параллельно всему этому многие создают свои федерации бокса. В этом уже замечены США, Нидерланды, Великобритания. Поэтому трудно сказать, сможет ли IBA пережить весь этот политический шторм. Время покажет», — приводит слова Тищенко RT.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу, который проходил в Ташкенте. В активе россиян две золотые и четыре бронзовые награды.