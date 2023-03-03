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Сегодня, 16:49

Тренер Гассиева — о бое с Балогуном: «Бьющий соперник, с ним расслабляться нельзя»

Мария Гусева
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Виталий Сланов, тренер российского боксера Мурата Гассиева, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с американцем Майком Балогуном. Спортсмены проведут бой за титул чемпиона WBA Intercontinental.

«Ринг покажет. Противник крепкий, с хорошим ударом, физически развитый, — цитирует РЕН ТВ Сланова. — То, что он выиграл 20 боев без проигрыша, уже говорит о том, что нельзя расслабляться и нужно быть готовым ко всему. Бьющий соперник, с ним расслабляться нельзя. Заранее загадывать не надо ничего. Боксеры любительской школы иногда бывают опасней своей непредсказуемостью и нестандартностью».

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.

РЕН ТВ покажет поединок Гассиев — Балогун в прямом эфире, начало трансляции — в 23.00 мск. «СЭ» проведет текстовый онлайн боя.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Мурат Гассиев
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