Расулов заявил, что собирается победить кубинца Мигеля Байона

Боксер из Узбекистана Музаффар Расулов рассказал о намерении победить кубинца Луиса Мигеля Байона.

«Мы готовимся к турниру. У меня хороший соперник, но я все равно выйду на ринг и одержу победу. У соперника ошибка — ногами не работает, а у меня упор в основном на ноги. Я хочу победить, неважно в каком раунде, я настроен на победу», — сказал Расулов РЕН ТВ.

Бой 26-летнего Расулова и 23-летнего кубинца состоится сегодня, 3 марта, в Ереване в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием станет поединок россиянина Мурада Гассиева и американца Майка Балогуна. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире, «СЭ» проведет текстовый онлайн боя.