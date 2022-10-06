В Кремле поприветствовали решение допустить российских боксеров до международных соревнований

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценили решение допустить российских и белорусских боксеров до международных соревнований, информирует ТАСС.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) решил отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям. Спортсмены будут выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

«Участие боксеров из РФ и Белоруссии в международных соревнованиях — хорошая новость, дающая еще один импульс отстаиванию интересов атлетов», — заявил Песков.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что данное решение организации ставит спорт выше политики.

«Сегодня бокс демонстрирует, что спорт выше, чем политика, когда начинается спорт, заканчиваются политические игры. Для спортсменов важно, когда играет гимн и поднимается их флаг. А не медали, которые им вешают, это уже вторично», — отметил Кремле.

А вот бывший кандидат на пост главы IBA нидерландец Борис ван дер Ферст не поддержал решение допустить россиян и белорусов до международных соревнований.