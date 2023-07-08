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Сегодня, 18:54

Валентин Молдавский считает, что Миочич может удивить в бою с Джонсом

Виктория Кравченко
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Российский боец Bellator Валентин Молдавский оценил шансы в бою чемпиона UFC Джона Джонса против Стипе Миочича. Встреча бойцов пройдет 11 ноября на турнире UFC 295.

«Думаю, Джонс фаворит, но Миочич — разносторонний боец, может удивить. У Стипе будут хорошие шансы, если он найдет способ сближаться с Джоном и разбивать его на ближней дистанции», — сказал Молдавский «РБ Спорт».

В активе 35-летнего Джонса 27 побед и одно поражение. В прошлом бою он победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

У 40-летнего Миочича 20 побед и четыре поражения. Последний бой он провел в марте 2021 года и проиграл нокаутом во втором раунде Фрэнсису Нганну, потеряв чемпионский пояс.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valentin-moldavskij-miochich-mozhet-udivit-v-boyu-s-dzhonsom/
Валентин Молдавский
Стипе Миочич
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