Валентин Молдавский считает, что Миочич может удивить в бою с Джонсом

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Российский боец Bellator Валентин Молдавский оценил шансы в бою чемпиона UFC Джона Джонса против Стипе Миочича. Встреча бойцов пройдет 11 ноября на турнире UFC 295.
«Думаю, Джонс фаворит, но Миочич — разносторонний боец, может удивить. У Стипе будут хорошие шансы, если он найдет способ сближаться с Джоном и разбивать его на ближней дистанции», — сказал Молдавский «РБ Спорт».
В активе 35-летнего Джонса 27 побед и одно поражение. В прошлом бою он победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.
У 40-летнего Миочича 20 побед и четыре поражения. Последний бой он провел в марте 2021 года и проиграл нокаутом во втором раунде Фрэнсису Нганну, потеряв чемпионский пояс.