Валентин Молдавский считает, что Миочич может удивить в бою с Джонсом

Российский боец Bellator Валентин Молдавский оценил шансы в бою чемпиона UFC Джона Джонса против Стипе Миочича. Встреча бойцов пройдет 11 ноября на турнире UFC 295.

«Думаю, Джонс фаворит, но Миочич — разносторонний боец, может удивить. У Стипе будут хорошие шансы, если он найдет способ сближаться с Джоном и разбивать его на ближней дистанции», — сказал Молдавский «РБ Спорт».

В активе 35-летнего Джонса 27 побед и одно поражение. В прошлом бою он победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.