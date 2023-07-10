Усик и Дюбуа провели первую дуэль взглядов перед боем в Польше

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели первую дуэль взглядов. Стердаун состоялся после пресс-конференции с участие спортсменов. Их бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша). Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия. Дюбуа в прошлом бою одолел Кевин Лерена (28-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го в Лондоне, Великобритания.