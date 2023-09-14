Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 07:00

Александр Грищук выиграл блицтурнир Tata Steel Chess India

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Telegram Дзен

В Калькутте завершился супертурнир Tata Steel Chess India 2023. Сначала участники сыграли один круг в быстрые шахматы, а затем два круга в блиц.

Набрав 12 очков из 18, блицтурнир выиграл россиянин Александр Грищук. На 1 очко от него отстали узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2-е место) и индийский шахматист Рамешбабу Прагнанандха (3-е место).

Далее места распределились следующим образом: 4. Арджун Эригайси (Индия) — 10,5, 5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 9,5, 6. Пентала Харикришна (Индия) — 8,5, 7. Сантош Видит (Индия) — 8, 8. Домарраджу Гукеш (Индия) — 7,5, 9. Винсент Каймер (Германия) — 6,5, 10. Теймур Раджабов (Азербайджан) — 5,5.

Шахматы
Александр Грищук
0
Читайте также
Олимпийский чемпион Костомаров впервые появится на ТВ после болезни
Садулаев выступит на ЧМ по борьбе! Но без гимна и флага
Экс-советник Кучмы: Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипов назвал неприятной историю между Крамником и Ниманном

В Ясной Поляне завершился Детский кубок памяти Л.Н. Толстого