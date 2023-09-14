Данила Павлов — трехкратный чемпион мира по решению композиций

С 5 по 6 сентября в Батуми в рамках 65-го Международного Конгресса по шахматной композиции состоялся 46-й чемпионат мира по решению шахматных композиций. В мировом форуме приняли участие 78 шахматистов-решателей из 26 стран Европы, Азии и Северной Америки.

С результатом 85 баллов из 90 чемпионом мира третий год подряд стал гроссмейстер России Данила Павлов (Москва). Серебро и бронза у польских шахматистов-решателей Кацпера Пёруна и Петра Мурдзи. В их активе соответственно 83 и 71 балл.

По итогам чемпионата мира в десятку сильнейших решателей вошло еще пять молодых представителей России, выступающих под флагом ФИДЕ: 4-е место — Урал Хасанов (Республика Башкортостан) — 70 баллов, 5-е место — Алексей Попов (Санкт-Петербург) — 67 баллов, 6-е место — Анна Шухман (Оренбургская область) — 66,75 балла, 8-е место — Данила Моисеев (Тульская область) — 66,25 балла, 10-е место — Никита Ушаков (Москва) — 65 баллов.

В женском зачете второй год подряд первенствовала Анна Шухман. Результат победительницы — 66,75 баллов. Серебряная награда у совсем еще юной Виктории Харитоновой (Архангельская область) — 46 баллов. На третьем месте финишировала Камила Грищенко, представляющая Великобританию, — 44,25.

(Сергей Вьючнов)