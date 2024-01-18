Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:30

Алексей Гребнев выиграл Мемориал Андраника Маргаряна

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Telegram Дзен

В Ереване завершился Мемориал Андраника Маргаряна, состоящий из двух соревнований.

Победой Алексея Гребнева завершился гроссмейстерский турнир. Россиянин набрал 6,5 очка из 9 и на пол-очка опередил Беника Агасарова (Армения), Сину Мохаведа (Иран), Арсена Давтяна и Эмина Оганяна (оба — Армения). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

В мастерском турнире по 6,5 очка набрали Эрик Гаспарян и Эдгар Айрапетян (оба — Армения). По дополнительным показателям первым стал Гаспарян. Россиянин Кирилл Путренко, в активе которого 6 очков, занял третье место.

Шахматы
0
Читайте также
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В Екатеринбурге прошел Мемориал Дмитрия Щербина

Претенденты тренируются перед Торонто