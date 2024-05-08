Актриса и звезда фигурного катания поженились в 2020 году.

История любви Арзамасовой и Авербуха

Впервые Елизавета Арзамасова и Илья Авербух встретились в 2010 году. На момент знакомства девушке было 14 лет, бывший фигурист старше актрисы на 21 год. После завершения соревновательной карьеры в танцах на льду Авербух начал активно заниматься хореографией, постановкой и продюсированием ледовых шоу. Звезду «Папиных дочек» пригласили участвовать в проекте «Лед и пламень», где фигуристы и звезды шоу-бизнеса катались на льду и танцевали на паркете.

«Лизе тогда было 14, она вместе с мамой пришла на каток в Парк культуры, где снимали «Ледниковый период». Там я впервые увидел и Лизу, и ее маму», — вспоминал Авербух в интервью изданию «7 Дней».

В шоу Елизавета выступала в паре с фигуристом Максимом Стависким. По итогам юная актриса с двукратным чемпионом мира заняла второе место. На этом сотрудничество звезды «Папиных дочек» и Авербуха не закончилось. Хореограф сделал из Арзамасовой главную героиню детских ледовых шоу «Тайна острова сокровищ» и «Винкс». После чего их пути разошлись на целых 10 лет.

«После участия в «Ледниковом периоде» со мной столько замечательного случилось! Я и с ледовыми гастролями объездила всю страну, и участвовала в двух ледовых сказках Ильи Авербуха — «Тайна острова сокровищ» и «Винкс». Для меня любая возможность выйти на лед — огромное счастье!» — говорила Арзамасова «Комсомольской правде».

Летом 2020 года актриса и продюсер были замечены на свидании в одном из кафе Москвы. Когда начался их роман, неизвестно. Скрывать от общественности свои чувства пара не стала, но и все предложения об интервью они отклоняли.

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить. Спасибо», — рассказывал Авербух в интервью изданию «СтарХит».

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Готова пара оказалась осенью. Тогда влюбленные пришли на шоу Первого канала «Вечерний Ургант».

«Мы рассказывать ничего не хотели. Но ваша программа — это единственное место, где расскажем. Еще бы к Владимиру Владимировичу Познеру пришли, но туда двоих не зовут. Вот мы здесь. Мы вместе. Мы счастливы. Все», — говорил Авербух.

Влюбленные весь эфир держались за руки и говорили друг другу комплименты.

«Он очень хозяйственный! Очень! Он сам все может делать. Без шуток, Илья сам все умеет «обуючивать», все знает, как должно быть, умеет все организовать», — рассказывала Арзамасова в шоу.

У хореографа есть сын от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой — Мартин родился в 2004 году. Сейчас он живет вместе с отцом. Елизавета призналась, что у них сложились хорошие отношения, они любят вместе отдыхать на даче. Наследник Ильи является большим фанатом ситкома «Папины дочки».

Бывшая супруга спортсмена негативно отреагировала на изменения в личной жизни Авербуха из-за большой разницы в возрасте между ним и избранницей. Актриса в некоторой степени повторила судьбу своей матери: муж Юлии Арзамасовой тоже был старше ее на 14 лет.

«Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее. Не думаю, что у нее сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно. Плюс ее направляет мать, Лиза с ней очень близка. Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну», — признавалась Лобачева «Комсомольской правде».

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Фото Соцсети

Свадьба Арзамасовой и Авербуха

Роман развивался стремительно, 6 декабря Илья Авербух сделал избраннице предложение руки и сердца. Об этом актриса рассказала в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо на безымянном пальце.

Пара поженилась 20 декабря 2020 года. Свадьба Авербуха и Арзамасовой прошла скромно в узком семейном кругу. Молодожены даже решили отказаться от традиционного белого платья и смокинга. Звезда «Папиных дочек» для похода в ЗАГС выбрала нежно-голубое платье в пол с открытыми плечами, фигурист и вовсе был в футболке, пиджаке и брюках.

Во время церемонии актриса не смогла сдержать слез. Видео с важного события Елизавета разместила в своих социальных сетях, подписав ролик «Маршрут построен». Под постом пошутил олимпийский чемпион, фигурист и телеведущий Алексей Ягудин «А такое было спокойное воскресенье и на тебе. Самое яркое событие 2020-го, просто огонь. А вы не ТикТок снимаете? Еще я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция — роддом».

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Фото Соцсети

Первый ребенок и вторая беременность Арзамасовой

14 апреля 2021 года в семье актрисы и спортсмена родился первенец — сын Лев. Арзамасова недолго была в декрете, спустя несколько месяцев она вернулась на сцену театра. Заботу о ребенке на себя взял опытный отец.

«В нашей творческой среде вообще часто все с ног на голову: кто сегодня рано встал и на гастроли не уехал, тот и главный родитель. Кто вечером спектакль не играет, тот и целует на ночь. Но я все-таки за то, чтобы исходить из нагрузки каждого. И вообще, просто хочется проявить по отношению к любимому заботу, любовь», — делилась Лиза с HELLO! Russia.

9 апреля 2024 года Арзамасова выложила новое видео. В ролике актриса просит своего двухлетнего сына снять родителей во время объявления новости. Девушка предстала с заметно округлившимся животом и сказала: «Спустя три года». После чего спросила у Льва: «Ты рад?» На что получила ответ: «Да, я рад!»

Кто именно появится в семье — мальчик или девочка, пара не сообщила. Как и неизвестным осталась примерная дата появления на свет второго ребенка.

Елизавета Арзамасова. Фото Соцсети

Где и как живут Авербух и Арзамасова

Супруги владеют элитным жильем в Хорошевском районе Москвы. Известно, что молодая семья выбрала высокий этаж, чтобы можно было любоваться красивыми видами столицы, близлежащего парка и внутреннего яблоневого сада. 57-этажные дома комплекса построены в стиле 1950-х годов, продолжая лучшие традиции сталинских высоток.

Много лет назад известный фигурист купил дом на берегу Истринского водохранилища. Место было выбрано не случайно, здесь зимой на водоеме большой каток, куда Авербух ходит с сыном.

«Действительно, на Истре особенная атмосфера. Мы часто здесь с удовольствием катаемся на коньках и играем в хоккей с сыном. Я сознательно выбрал дачу подальше от Москвы. Каждая поездка позволяет переключиться и вырваться из городской суеты», — рассказывал фигурист изданию My Decor.

Интерьер дома выполнен в бежевых тонах с яркими акцентами. На территории спортсмен построил баню, гостевой дом с баром и хаммамом. Любимое место в доме — комната с камином. Именно здесь проходят встречи с друзьями и семейные вечера.

«Не буду оригинальным, это тоже мое любимое место, а еще уголок на втором этаже, где стоит кресло-качалка. Я люблю этот дом за то, что он теплый и невычурный. И главное — за то, что он мой. Работа не позволяет мне бывать тут часто, поэтому я еще больше дорожу каждым днем, проведенным здесь», — рассказывал Авербух изданию My Decor.