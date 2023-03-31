Дворкович заявил, что ФИДЕ планирует усилить присутствие в Китае

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что организация планирует усилить присутствие в Китае. Об этом он рассказал во время визита в Пекин.

«Одна из составляющих [нашего визита в Китай] - это возможность усиления присутствия ФИДЕ в Китае, в том числе путем открытия здесь офиса, — цитирует Дворковича ТАСС. — В каком статусе — это обсуждается, но достаточно высоком, чтобы иметь здесь значительное присутствие. Это связано с процедурами принятия решений на региональном и центральном уровнях. Мы сейчас эти процедуры проходим».

Дворкович добавил, что ФИДЕ будет стремиться открыть офис в течение года.