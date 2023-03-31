Дворкович оценил влияние рекомендаций МОК на российских шахматистов

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил, как рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования, могут сказаться на выступлении шахматистов.
«Дело в том, что мы фактически приняли решение в самом начале — еще в прошлом году, которое соответствует нынешним рекомендациям МОК», — цитирует ТАСС ответ Дворковича на вопрос, принято ли в ФИДЕ решение по допуску российских команд с учетом новых рекомендаций.
Мы в то время отличались достаточно сильно от других международных федераций. У нас российские спортсмены играли во всех наших соревнованиях под нейтральным флагом».
Дворкович добавил, что касательно команд, рекомендации МОК состоят в их неучастии в соревнованиях.
«У нас они тоже пока не участвуют. Мы внимательно следим за ситуацией, каждый раз обсуждаем это на заседаниях совета ФИДЕ. Уверен, что и в этот раз будет обсуждение, поскольку многие коллеги считают, что эта тема актуальна», — сказал он.
По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.
Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.