Илья Вахания: «Зенит» — фаворит чемпионской гонки»

Защитник «Ростова» Илья Вахания считает, что «Зенит» является фаворитом чемпионской гонки РПЛ.

— Твой фаворит в чемпионской гонке?

— Наверное, «Зенит».

— Почему?

— Во-первых, хочется больше его поддерживать — все-таки родной клуб. Во-вторых, у «Зенита» больше опыта. Сейчас все зависит от них.

— Шутка Безрукова понравилась?

— Мне понравилась, я посмеялся. Думаю, наказывать не нужно.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.