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Сегодня, 08:10

Илья Вахания: «Зенит» — фаворит чемпионской гонки»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Защитник «Ростова» Илья Вахания считает, что «Зенит» является фаворитом чемпионской гонки РПЛ.

— Твой фаворит в чемпионской гонке?

— Наверное, «Зенит».

— Почему?

— Во-первых, хочется больше его поддерживать — все-таки родной клуб. Во-вторых, у «Зенита» больше опыта. Сейчас все зависит от них.

— Шутка Безрукова понравилась?

— Мне понравилась, я посмеялся. Думаю, наказывать не нужно.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
Илья Вахания
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