Сегодня, 08:10
Защитник «Ростова» Илья Вахания считает, что «Зенит» является фаворитом чемпионской гонки РПЛ.
— Твой фаворит в чемпионской гонке?
— Наверное, «Зенит».
— Почему?
— Во-первых, хочется больше его поддерживать — все-таки родной клуб. Во-вторых, у «Зенита» больше опыта. Сейчас все зависит от них.
— Шутка Безрукова понравилась?
— Мне понравилась, я посмеялся. Думаю, наказывать не нужно.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.