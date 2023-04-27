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Сегодня, 12:12

Аронян — о матче за титул чемпиона мира по шахматам: «Вся драма еще впереди»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский гроссмейстер Левон Аронян поделился ожиданиями от последних партий матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

«Этот матч войдёт в историю как один из самых интересных и драматичных. Но мне кажется, что вся драма ещё впереди. Когда доходит до решающего момента, а напряжение нарастает, ты можешь проиграть абсолютно любую позицию. Начинаются глюки. Ничего исключать нельзя. Я надеюсь, что Ян в итоге победит, но жду ещё большей драмы», — цитирует Ароняна «Чемпионат».

Непомнящий проиграл Лижэню в 12-й партии за звание чемпиона мира. После этой встречи счет в поединке стал равный — 6-6. Победу гарантируют 7,5 очка. Предпоследняя, 13-я партия матча, состоится в четверг, 27 апреля.

Источник: https://www.championat.com/other/news-5082835-vsya-drama-eschyo-vperedi-amerikanskij-shahmatist-o-titulnom-matche-nepomnyaschego-s-lizhenem.html
Шахматы
Дин Лижэнь
Левон Аронян
Ян Непомнящий
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