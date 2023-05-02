«Давно не было такой рубки, мы как будто попали в середину ХХ века». Халифман — об итогах противостояния Непомнящего и Дин Лижэня

Чемпион мира ФИДЕ-1999 считает, что матч в Астане поможет популяризации шахмат.

1 мая в Астане состоялась церемония закрытия матча на первенство мира между Дин Лижэнем и Яном Непомнящим. После официальных речей президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и главы Федерации шахмат Казахстана Тимура Турлова на сцену поднялись участники трехнедельной битвы за корону. Яна и Лижэня одели в традиционные национальные казахские костюмы, а также наградили медалями. Ян по футбольной традиции сразу снял свою серебряную награду. После этого на Лижэня надели лавровый венок и пригласили скрипачку для исполнения гимна Китая, и Дин не сумел сдержать слез. Сразу же после этого новоиспеченному чемпиону мира дали слово, но китаец, переполненный эмоциями, был немногословен: «Я счастлив выиграть матч — это было очень сложно. Я хочу поблагодарить казахстанскую шахматную федерацию, спонсорскую компанию, а также моего соперника. Ян, ты великий боец и сражался до самого конца».

Шесть результативных партий, драматичный тай-брейк и первый чемпион мира из Китая. Итоги матча «СЭ» попросил подвести чемпиона мира ФИДЕ-1999 Александра Халифмана.

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий. Фото Reuters

Противостояние Яна и Лижэня запомнится надолго

— Александр Валерьевич, матч между Непомнящим и Дин Лижэнем войдет в историю как один из самых ярких и бескомпромиссных?

— Действительно, такого яркого чемпионского матча мы не видели очень давно. Критиков хватает, но, мне кажется, публике было интересно наблюдать за борьбой в Астане. А это уже очень важно. На мой взгляд, противостояние Яна и Лижэня запомнится надолго. Это плюс.

— А в чем минусы?

— Многие жаловались, что качество игры не то, что претенденты играют хуже, чем раньше. Повторюсь, было много борьбы, много напряжения, в связи с этим и много ошибок. Наглядный пример. Когда боксеры стоят по углам и каждый на своей половине старается обозначить возможность удара, то и промахов они не совершают. А когда люди лезут в открытую драку, то, соответственно, начинаются ошибки. Такая разница.

— Чемпионство Дин Лижэня поспособствует развитию шахмат в Поднебесной?

— Дин — молодец, он достойный чемпион. Я за него рад. А все остальные моменты выходят за рамки этого матча.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Пока Карлсен сам не захочет о себе напомнить, мы о нем забыли

— С каким матчем в истории шахмат можно сравнить эту битву?

— Давно не было такой рубки. Мы как будто попали в середину ХХ века. Именно тогда соперники неслись друг на друга с открытым забралом. Свежих аналогов я не припоминаю. Относительно схожим был матч Владимира Крамника и Виши Ананда в 2008 году, но там, к сожалению, у россиянина не пошла игра с самого начала. Матч был тоже достаточно яркий, но все-таки больше в одни ворота.

Может быть, еще противостояние Крамника и Веселина Топалова в Элисте (2006 год), но скандальная часть сильно омрачила высокую результативность. Еще большой плюс матча в Астане, что у игроков не было никаких претензий друг к другу. Они были максимально корректны.

— О возвращении Магнуса Карлсена в чемпионский цикл после такого яркого сражения говорить рановато?

— Пока Карлсен сам не захочет о себе напомнить, мы о нем забыли. Навсегда? Пока он сам не захочет напомнить. Сейчас он хорошо проводит время. Играет в покер, много путешествует. Что будет дальше, зависит от самого Карлсена. Если он решит вернуться в большие шахматы, безусловно, я это только приветствую. Но не мне это решать и не вам. Только одному человеку.