Шипов отметил, что Непомнящий упустил много возможностей в матче за мировую шахматную корону

Сергей Шипов, бывший тренер Яна Непомнящего, считает, что россиянин упустил много возможностей для победы в матче за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«На тай-брейке оба играли очень сильно, что удивительно для такого контроля времени. Дин Лижэнь показал, что он великий боец, великий труженик. Яну не в чем себя упрекать, он все делал правильно и смог бы победить любого другого игрока. Надо поздравить Дин Лижэня с этим эпохальным успехом, в России было много чемпионов мира, а для китайцев он стал первым, он принес радость полутора миллиардам людей. Если говорить футбольным языком, то Ян один голевой момент упустил, другой. Когда ты упускаешь так много моментов, соперник всегда может забить в контратаке, что в матче и случилось. В целом матч получился очень зрелищным, он явно удался», — приводит ТАСС слова Шипова.

30 апреля Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.