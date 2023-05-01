Фортуна была на стороне Дина. Мнение Карякина об итогах чемпионского матча

Российский гроссмейстер рассказывает о победе китайца Дин Лижэня в матче за титул чемпиона мира.

Специально для «СЭ» вице-чемпион мира Сергей Карякин комментирует итоги матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дингом Лижэнем.

— Так как играли всего два спортсмена, один обязательно должен был проиграть. К сожалению, это случилось с нашим шахматистом, — говорит Карякин. — Нужно признать, что Ян не использовал свои возможности. Голевых моментов у него хватало. В основном это касается классической части противостояния. Ключевым моментом я бы назвал 12-ю партию, когда Непомнящий вел в счете и имел выигранную позицию. Он мог бы досрочно победить и стать чемпионом мира. Но его подвели нервы. Тут я считаю, виновата психология и близость желанной цели.

Ну, отметил бы и 14-й поединок. Здесь тоже у Яна были прекрасные шансы, но китаец защищался слишком надежно и сумел перевести этот увлекательный матч на тай-брейк. А быстрые шахматы — это уже лотерея и вопрос формы. Важно, кто с какой ноги встал и кто увереннее себя чувствует.

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. FIDE

Для меня удивительно, что качество шахмат в рапиде ничем не уступало классике, хотя на принятие решения требовалось гораздо меньше времени. Но играли оба гроссмейстера просто блестяще. В первых двух партиях Ян действовал великолепно, особенно в первой половине второй партии. Но в решающий момент ему не хватило инстинкта убийцы. Дин находил спасительные лазейки, а Непомнящий не действовал точно. Так было выиграно и по компьютеру, и по-человечески. Можно сказать, что этот момент стал ключевым в матче. Если бы Ян победил, не думаю, что китаец смог бы отыграться.

Третья партия прошла в спокойном русле, и кто бы мог подумать, что Ян оступится, имея белый цвет? Сначала она протекала очень спокойно, никто не хотел рисковать. Непомнящий повторил вариант второго поединка, а Дин оказался готов лучше. Его секундант поработал и подготовил его намного сильнее.

Ян Непомнящий. FIDE

Но борьба развернулась не в дебюте. Была очень сложная позиция, машина отдавала предпочтение черным, но случиться могло все что угодно. Но Ян выкрутился, и у меня не было никаких сомнений, что все закончится мирным исходом. Но цейтнот и напряжение сделали свое дело. Россиянин ошибся, я могу это объяснить только усталостью. И впервые поведя счете в этом матче, китаец в итоге его выиграл.

Конечно, фортуна была на его стороне. По мне, Непомнящий был готов лучше, но не смог реализовать все голевые моменты. Поздравления победителю, но надеюсь, что корона все же когда-нибудь вернется в Россию. Мы этого ждем с далекого 2007 года, но я верю, что это обязательно произойдет.

Чемпионы мира по версии ФИДЕ

1886-1894. Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия)

1894-1921. Эмануил Ласкер (Германия)

1921-1927. Хосе Рауль Капабланка (Куба)

1927-1935, 1937-1946. Александр Алехин (Россия/РСФСР/Франция)

1935-1937. Макс Эйве (Нидерланды)

1948-1957, 1958-1960, 1961-1963 Михаил Ботвинник (СССР)

1957-1958. Василий Смыслов (СССР)

1960-1961. Михаил Таль (СССР)

1963-1969. Тигран Петросян (СССР)

1969-1972. Борис Спасский (СССР)

1972-1975. Роберт Фишер (США)

1975-1985. Анатолий Карпов (СССР)

1985-2000. Гарри Каспаров* (СССР/Россия)

2000-2007. Владимир Крамник (Россия)

2007-2013. Вишванатан Ананд (Индия)

2013-2023. Магнус Карлсен (Норвегия)

2023-?. Дин Лижэнь (Китай)

*Признан в России иноагентом