У Непомнящего пропало снотворное перед тай-брейком. Конспирология или заговор?

Страсти вокруг матча за мировую шахматную корону в Астане не затихают.

Сенсационная победа китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону удивила многих поклонников шахмат. Мало того что Дин попал в список претендентов благодаря везению (из-за санкций в отношении россиянина Сергей Карякина), так он еще большую часть титульного матча отыгрывался. У соперника Лижэня Яна Непомнящего было больше опыта (полтора года назад россиянин уже участвовал в титульном матче) — тем не менее он оказался успешнее в самый нервный момент поединка — на тай-брейке. Впрочем, у этого исхода могли быть и другие причины.

Непомнящий в разговоре с британским изданием The Guardian рассказал, что очень плохо спал накануне 14-й партии и тай-брейка. Наш шахматист испытывал проблемы со сном еще в матче с Магнусом Карлсеном в Дубае, поэтому прилетел в столицу Казахстана подготовленным. Непо взял с собой таблетки снотворного, которые точно помогали уснуть в критические моменты. Но перед тай-брейком, возможно, главном в карьере Яна, они неожиданно пропали.

Ян Непомнящий. Фото Reuters

Отель и слитая подготовка

В материале издания упоминаются признания Дин Лижэня о признаках депрессии в начале матча. Напомним, что после слабой игры в первой партии китайский гроссмейстер решил сменить место проживания, переехав из шикарного номера отеля, где проходил матч, в скромную гостиницу при посольстве.

Также в материале The Guardian разбирается эпизод о слитой подготовке китайского гроссмейстера, которая могла быть использована командой Непомнящего. Если кратко, то Лижэнь и его секундант Рихард Раппорт готовились к матчу онлайн, создав вымышленные аккаунты на Lichess. Но любители шахмат вычислили это, найдя партии в базе интернет-сайта после редких ходов Дина в Астане. Автор материала предполагает, что это был намеренный ход команды Лижэня, чтобы запутать противника (хотя все эксперты отмечали, что в дебютной подготовке в целом Ян был лучше готов к матчу).

Но самый интересный момент касается конспирологической версии поражения Непомнящего на тай-брейке.

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий. Фото Reuters

Диверсия или ошибка?

Приводим полную цитату Непомнящего: «У меня было лекарство, чтобы подстраховаться и точно заснуть. И в час ночи я обнаружил, что оно исчезло. Думаю, женщина, которая убирала комнату, просто... Это была своего рода лотерея, потому что там лежали и другие таблетки. Не повезло, наверное. Я очень надеюсь, что это было совпадение. В противном случае...»

Была ли это диверсия или просто ошибка, в результате которой Непомнящий не мог заснуть? Возможно, мы никогда не узнаем ответа на данный вопрос. «Мне удалось отключиться с 10 утра до полудня. Проблема в том, что это была уже вторая ночь, когда я плохо спал, так как, очевидно, был очень взволнован перед последней классической партией. Но, по крайней мере, вместе с первой ночью это было несколько часов, уже что-то», — рассказывает Ян.

Непомнящий не ищет оправданий. Он высоко оценивает своего соперника и признает, что тот одержал честную победу. Так в среду россиянин написал в соцсетях следующее: «Хотя слепой случай иногда решает судьбу той или иной партии, вряд ли он может помешать вам стать сильнейшим шахматистом».

Но при этом нельзя не задаваться вопросом, повлияло ли отсутствие сна на результат последней рапид-партии тай-брейка? Напомним, что после 14 партий в классику счет был равный (7:7). На тай-брейке первые три партии в рапид закончились вничью, а в четвертой наш шахматист имел более выгодную позицию, но перемудрил в эндшпиле и в итоге был вынужден сдаться.

Очень обидная развязка для россиянина, который формально больше заслуживал стать чемпионом мира по ходу этого цикла (Лижэнь был первым запасным в турнире претендентов-2022, попав туда только после странной дисквалификации Сергея Карякина). Но спорт есть спорт. Лижэнь стал первым чемпионом мира из Китая, золотыми буквами вписав свое имя в историю.