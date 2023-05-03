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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 15:30

У Непомнящего пропало снотворное перед тай-брейком. Конспирология или заговор?

Отдел спорта «СЭ»
Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото Reuters
Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото Reuters
Шахматисты Дин Лижэнь и Ян Непомнящий
Дин Лижэнь и Ян Непомнящий.
Фото Reuters
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Страсти вокруг матча за мировую шахматную корону в Астане не затихают.

Сенсационная победа китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону удивила многих поклонников шахмат. Мало того что Дин попал в список претендентов благодаря везению (из-за санкций в отношении россиянина Сергей Карякина), так он еще большую часть титульного матча отыгрывался. У соперника Лижэня Яна Непомнящего было больше опыта (полтора года назад россиянин уже участвовал в титульном матче) — тем не менее он оказался успешнее в самый нервный момент поединка — на тай-брейке. Впрочем, у этого исхода могли быть и другие причины.

Непомнящий в разговоре с британским изданием The Guardian рассказал, что очень плохо спал накануне 14-й партии и тай-брейка. Наш шахматист испытывал проблемы со сном еще в матче с Магнусом Карлсеном в Дубае, поэтому прилетел в столицу Казахстана подготовленным. Непо взял с собой таблетки снотворного, которые точно помогали уснуть в критические моменты. Но перед тай-брейком, возможно, главном в карьере Яна, они неожиданно пропали.

Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото Reuters

Отель и слитая подготовка

В материале издания упоминаются признания Дин Лижэня о признаках депрессии в начале матча. Напомним, что после слабой игры в первой партии китайский гроссмейстер решил сменить место проживания, переехав из шикарного номера отеля, где проходил матч, в скромную гостиницу при посольстве.

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Также в материале The Guardian разбирается эпизод о слитой подготовке китайского гроссмейстера, которая могла быть использована командой Непомнящего. Если кратко, то Лижэнь и его секундант Рихард Раппорт готовились к матчу онлайн, создав вымышленные аккаунты на Lichess. Но любители шахмат вычислили это, найдя партии в базе интернет-сайта после редких ходов Дина в Астане. Автор материала предполагает, что это был намеренный ход команды Лижэня, чтобы запутать противника (хотя все эксперты отмечали, что в дебютной подготовке в целом Ян был лучше готов к матчу).

Но самый интересный момент касается конспирологической версии поражения Непомнящего на тай-брейке.

Шахматисты Дин Лижэнь и Ян Непомнящий
Дин Лижэнь и Ян Непомнящий.
Фото Reuters

Диверсия или ошибка?

Приводим полную цитату Непомнящего: «У меня было лекарство, чтобы подстраховаться и точно заснуть. И в час ночи я обнаружил, что оно исчезло. Думаю, женщина, которая убирала комнату, просто... Это была своего рода лотерея, потому что там лежали и другие таблетки. Не повезло, наверное. Я очень надеюсь, что это было совпадение. В противном случае...»

Была ли это диверсия или просто ошибка, в результате которой Непомнящий не мог заснуть? Возможно, мы никогда не узнаем ответа на данный вопрос. «Мне удалось отключиться с 10 утра до полудня. Проблема в том, что это была уже вторая ночь, когда я плохо спал, так как, очевидно, был очень взволнован перед последней классической партией. Но, по крайней мере, вместе с первой ночью это было несколько часов, уже что-то», — рассказывает Ян.

Непомнящий не ищет оправданий. Он высоко оценивает своего соперника и признает, что тот одержал честную победу. Так в среду россиянин написал в соцсетях следующее: «Хотя слепой случай иногда решает судьбу той или иной партии, вряд ли он может помешать вам стать сильнейшим шахматистом».

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Но при этом нельзя не задаваться вопросом, повлияло ли отсутствие сна на результат последней рапид-партии тай-брейка? Напомним, что после 14 партий в классику счет был равный (7:7). На тай-брейке первые три партии в рапид закончились вничью, а в четвертой наш шахматист имел более выгодную позицию, но перемудрил в эндшпиле и в итоге был вынужден сдаться.

Очень обидная развязка для россиянина, который формально больше заслуживал стать чемпионом мира по ходу этого цикла (Лижэнь был первым запасным в турнире претендентов-2022, попав туда только после странной дисквалификации Сергея Карякина). Но спорт есть спорт. Лижэнь стал первым чемпионом мира из Китая, золотыми буквами вписав свое имя в историю.

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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