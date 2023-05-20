Дворкович заявил, что ФИДЕ будет терпеливо ждать решения Карлсена по участию в турнире претендентов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что организация будет терпеливо дожидаться решения 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена относительно участия в турнире претендентов 2024 года.

«Я рад тому, что Магнус продолжает играть и в скором времени мы его увидим в крупных турнирах, и в частных, и в официальных. Дедлайн еще очень далеко — это начало следующего года. Поэтому мы будем терпеливо ждать, что решит Магнус», — приводит слова Дворковича ТАСС.

30 апреля россиянин Ян Непомнящий на тай-брейке уступил Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Непомнящий в матче за мировую шахматную корону должен был играть с Карлсеном, но тот отказался от защиты титула.

Турнир претендентов пройдет в следующем году в Торонто.