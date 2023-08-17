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Сегодня, 10:57

ФИДЕ временно запретила трансгендерам выступать на женских турнирах

Виктория Кравченко
Фото Global Look Press
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) временно запретила игрокам, сменившим пол с мужского на женский, выступать в женских турнирах, сообщается на официальном сайте организации.

Отметим, сменившие пол с мужского на женский шахматисты смогут играть на открытых турнирах. Кроме того, все их титулы останутся в силе. Если пол меняется с женского на мужской, то титулы женских турниров не сохраняются. Они могут быть возвращены при обратной смене пола.

Новые правила вступят в силу с 21 августа и будут действовать до дальнейшего уведомления.

Глава МОК Томас Бах рассказал о мерах для участия трансгендеров в турнирах.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) запретили трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами. В июне 2022 года Международная федерация плавания ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.

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