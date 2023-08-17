Шипов считает правильным запрет трансгендерам играть в женских шахматных турнирах

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла правильное решение запретить трансгендерам играть в соревнованиях среди женщин, считает международный гроссмейстер Сергей Шипов.

«Я категорически против участия трансгендеров в женских турнирах. Мужчины значительно сильнее, поэтому им нельзя играть в женских соревнованиях, это должно относиться и к бывшим мужчинам тоже. То, что женщины играют в мужских, или, как они в шахматах называются, открытых турнирах, я категорически приветствую, это способствует развитию шахмат. Мне неизвестны трансгендеры, играющие в шахматы, хотя не исключаю, что такие есть», — приводит слова Шипова ТАСС.

17 августа ФИДЕ временно запретила игрокам, сменившим пол с мужского на женский, выступать в женских турнирах. Новые правила вступят в силу с 21 августа и будут действовать до дальнейшего уведомления.