Галина Струтинская — чемпионка мира среди женщин-ветеранов старше 65 лет

В Терразини (о. Сицилия, Италия) завершился чемпионат мира среди сеньоров.

В женском турнире шахматистки в возрастных группах «65+» и «50+» играли в одном турнире. В категории «65+» первое место заняла россиянка Галина Струтинская, набравшая 8 очков из 11. Также она стала второй в общем зачете, уступив испанке Монике Калсетте Руис полбалла.

Россиянка Татьяна Богумил заняла третье место в группе «65+» — 6,5 очков. Ирина Михайлова и Лариса Хропова набрали по 6 очков.

Чемпионом мира среди сеньоров в группе «50+» стал Майкл Адамс (Англия), набравший 8,5 очка и по дополнительным показателям обогнавший Суата Аталика (Сербия). Третье место занял Максим Новик (Литва), который обошел в дележе Микеле Годену (Италия) — по 8 очков. Россиянин Николай Власов занял 16-е место (7 очков).

В турнире «65+» по 8,5 очка в активе у Джона Нанна (Англия) и Любомира Фтачника (Словакия). Лучшие дополнительные показатели принесли «золото» английскому гроссмейстеру. Николай Легкий (Франция) с 8 набранными очками занял третье место, обогнав четверых конкурентов. Юрий Балашов финишировал 14-м (7,5 очка), Борис Фурман стал 23-м (7 очков), а Александр Якименко — 39-м (6,5 очка).

(Этери Кублашвили)