Горячкина и Лагно потеряли шансы выиграть турнир претенденток

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно потеряли шансы на победу на турнире претенденток.

В предпоследнем 13-м туре Горячкина сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи. В активе шахматистки из Китая теперь 8,5 очка за тур до конца соревнований, у Горячкиной и Лагно — 6,5 и 6 очков соответственно. Россиянки не смогут догнать Чжунъи, несмотря на то, что Лагно продолжает играть 13-ю партию.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победительница получит право сыграть за звание чемпионки мира по шахматам в 2025 году против действующей чемпионки Цзюй Вэньцзюнь из Китая.