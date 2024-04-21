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Сегодня, 00:29

Горячкина и Лагно потеряли шансы выиграть турнир претенденток

Сергей Разин
корреспондент
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Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно потеряли шансы на победу на турнире претенденток.

В предпоследнем 13-м туре Горячкина сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи. В активе шахматистки из Китая теперь 8,5 очка за тур до конца соревнований, у Горячкиной и Лагно — 6,5 и 6 очков соответственно. Россиянки не смогут догнать Чжунъи, несмотря на то, что Лагно продолжает играть 13-ю партию.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победительница получит право сыграть за звание чемпионки мира по шахматам в 2025 году против действующей чемпионки Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Ян&nbsp;Непомнящий. Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Александра Горячкина
Екатерина Лагно
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В ФШР считает, что у россиянок не осталось шансов выиграть турнир претенденток