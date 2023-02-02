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Грищук заявил, что понимает слова Карлсена об усталости от классических шахмат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по блицу россиянин Александр Грищук понимает заявления действующего чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена о пресыщении партиями с длинным контролем времени, так как много раз чувствовал то же самое.

«Магнус рассказал, как он чувствует, он же человек. Эти заявления не говорят о том, что он не будет больше бороться за корону, ведь он не сказал, что прекращает играть. Я понимаю его слова, сам много раз это чувствовал, тоже много раз уставал от классических шахмат. Лично мне больше всего нравится блиц, люблю играть с коротким контролем времени», — приводит слова Грищука ТАСС.

30 января Карлсен заявил, что намерен отдохнуть от выступления на турнирах, потому что устал от классических шахмат.

В апреле пройдет матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. В прошлом году Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть с Карлсеном за звание чемпиона мира, однако норвежец отказался от проведения матча.

Источник: https://tass.ru/sport/16947293
Александр Грищук
Магнус Карлсен
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