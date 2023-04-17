Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:15

Карякин считает, что Сутовский испытывает к нему личную неприязнь

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал резкие высказывания в свой адрес со стороны генерального директора Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиля Сутовского.

«Я был удивлен высказыванием Эмиля Сутовского. Он молчал целый год. Наверняка эти слова были реакцией на пранк со стороны блогеров Вована и Лексуса, которые разыграли господина Сутовского. Они позвонили ему от лица руководства Федерации шахмат Украины. И он им рассказал, как занимался вопросами моего отстранения и отстранением сборных России от участия во Всемирной шахматной олимпиаде. И то, что первым делом, когда Сутовский пришел к власти в ФИДЕ, он намеренно разрывал контракты с российскими спонсорами. В общем, открыто проявлял агрессию в диалоге с пранкерами. Его позиция совершенно очевидна: он заядлый русофоб. Он испытывает ко мне личную неприязнь», — приводит RT слова Карякина.

Ранее Сутовский заявил, что большинство шахматистов из России перестали общаться с Карякиным.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1137336-karyakin-kritika-sutovskiy
шахматы
Эмиль Сутовский
5
Обсудить
Читайте также
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин жестко ответил на критику Сутовского: «Он абсолютнейший русофоб!»