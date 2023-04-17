Карякин считает, что Сутовский испытывает к нему личную неприязнь

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал резкие высказывания в свой адрес со стороны генерального директора Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиля Сутовского.

«Я был удивлен высказыванием Эмиля Сутовского. Он молчал целый год. Наверняка эти слова были реакцией на пранк со стороны блогеров Вована и Лексуса, которые разыграли господина Сутовского. Они позвонили ему от лица руководства Федерации шахмат Украины. И он им рассказал, как занимался вопросами моего отстранения и отстранением сборных России от участия во Всемирной шахматной олимпиаде. И то, что первым делом, когда Сутовский пришел к власти в ФИДЕ, он намеренно разрывал контракты с российскими спонсорами. В общем, открыто проявлял агрессию в диалоге с пранкерами. Его позиция совершенно очевидна: он заядлый русофоб. Он испытывает ко мне личную неприязнь», — приводит RT слова Карякина.

Ранее Сутовский заявил, что большинство шахматистов из России перестали общаться с Карякиным.