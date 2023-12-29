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Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с мошенничеством на чемпионате мира»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что организация приняла серьезные меры против мошенничества на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Здесь очень серьезные меры по борьбе с читерством. У нас несколько человек работают в турнире — специально выделены люди для этой функции. Речь идет и о техническом контроле — через рамки, сканеры, и об аналитическом — через программы. Происходит наблюдение за игроками во время тура. Мы действуем максимально внимательно», — приводит ТАСС слова Дворковича.

В четверг, 28 декабря, россиянка Анастасия Боднарук и норвежец Магнус Карлсен выиграли чемпионат мира по рапиду. Чемпионат мира по блицу завершится в субботу, 30 декабря.

Источник: ТАСС
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