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Сегодня, 11:06

Боднарук рассказала, что турнир ШОС помог ей в подготовке к чемпионату мира по рапиду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Анастасия Боднарук рассказала, как готовилась к чемпионату мира по рапиду.

«Перед чемпионатом мира участвовала в турнире ШОС — это очень мне помогло в подготовке. Спасибо большое команде. Турнир прошел очень позитивно и подарил мне много положительных эмоций, которые здесь мне очень пригодились», — приводит слова Боднарук ТАСС.

Анастасия Боднарук. У России новая чемпионка мира по шахматам. Боднарук присоединилась к Карлсену

По итогам 11 туров 31-летняя россиянка набрала 8,5 очка, как и ее соперницы китаянка Лэй Тинцзе и Хампи Конеру из Индии. Однако на тай-брейке она обыграла Конеру (2,5:1,5) и завоевала титул чемпионки мира по рапиду.

В турнире ШОС в Китае сборная России одержала победу. За команду выступали Боднарук, Даниил Дубов и Максим Матлаков.

Шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Источник: ТАСС
Шахматы
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