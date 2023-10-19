Россияне идут в лидерах на первенстве мира в Египте

В Шарм-эль-Шейхе (Египет) сыграно три тура первенства мира среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. В соревнованиях принимают участие 42 игрока из России.

В группе мальчиков до 8 лет без потерь идут россияне Роман Шогджиев и Даниил Каминский. У девочек до 8 лет 3 очка в активе Лилии Емельяновой.

В турнире мальчиков до 10 лет в лидерах идет Николай Клейменов. В этой группе у девочек по 2 очка набрали Мариэль Коваленко, Кристина Завиваева, Софья Кокарева и София Гаер.

У мальчиков до 12 лет по 2,5 очка в активе у Прохора Москвинова, Александра Федосова, Егора Корельского и Матфея Юрасова. У девочек до 12 лет со стопроцентным результатом идут Диана Преображенская и Ульяна Бубнова.

Соревнования продлятся до 26 октября, будет сыграно 11 туров.