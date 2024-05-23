Вытащит ли Макдэвид «Эдмонтон» в финал? Для этого должен прибавить он сам

Пока суперзвезда не б лещет в этом плей-офф.

Кубок Стэнли 2024. Финал Западной конференции

«Даллас» — «Эдмонтон»

Расписание матчей: 24, 26, 28, 30 мая, 1*, 3*, 5* июня (* если потребуется).

Видео и фотографии с радующимся капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом заполонили информационное пространство после победного седьмого матча серии с «Ванкувером». В какой-то момент даже показалось, что «Ойлерс» добились невероятного успеха. Команда за девять лет выступлений канадца всего во второй раз добралась до финала «Запада». Взрыв эмоций был понятен. Но для того чтобы добиться большего, именно лидер должен прибавить и выйти на новый уровень.

В трех из семи игр против «Кэнакс» Макдэвид уходил со льда без набранных очков, что для суперзвезды его уровня почти катастрофа. Эксперты рассуждают о вероятном повреждении канадца, мешающем ему играть в полную силу — на счету нападающего всего 2 гола в 12 матчах с процентом реализации бросков чуть выше 6,2. В ключевые моменты своего капитана поддержали остальные хоккеисты. Это говорит о потенциале команды, в которой Коннор далек от того, чтобы считаться лучшим по ходу нынешнего плей-офф, несмотря на набранные очки.

Фото USA Today Sports

«Даллас» по очереди убрал с дороги двух последних обладателей Кубка Стэнли, еще не прошедших свой пик, — «Вегас» и «Колорадо». Это наглядное свидетельство силы и сбалансированности «Старз». Ни один из игроков команды не входит в десятку лучших бомбардиров текущего плей-офф, а самым результативным является защитник Миро Хейсканен (13 очков). Зато сразу девять человек набрали как минимум шесть.

Даже без травмированного центрфорварда первой тройки Роопе Хинтца, который пропустил концовку серии с «Колорадо» и непонятно когда вернется в строй, у «Далласа» набирается три звена, умеющих создавать угрозы в атаке. Ни отлаженная и системная оборона «Вегаса», ни классные защитники «Колорадо» во главе с Кэйлом Макаром ничего не могли поделать с нападением «Старз».

Статистика бывает обманчивой. По большинству параметров, используемых для оценки действий команды в обороне, «Эдмонтон» немного превосходит соперника в рамках нынешнего Кубка Стэнли. Это говорит и о хороших коллективных действиях, и об ограниченном уровне игры «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера» в нападении. Главный тренер «Ойлерс» Крис Ноблок терпел долго, но в итоге разбил пару Дарнелла Нерса и Коди Сеси. Это делу помогло лишь частично. Вечно критикуемый Сеси прибавил, а Нерс со своими «-10» в этом плей-офф теперь тянет на дно Венсана Диарнэ. Не приходится сомневаться, что именно под этот дуэт больших и не слишком сообразительных защитников будет выпускать своих лучших нападающих главный тренер «Старз» Питер Дебур.

«Даллас» пока играет фактически в пять защитников из-за травмы финна Яни Хаканпяя, возвращение которого не за горами. Нильсу Лундквисту и Александру Петровичу доставались крохи времени. Нижние тройки «Эдмонтона» не блещут результативностью. Это проблема. Зато они могут оказывать силовое давление на оборону соперника и активно прессинговать, чтобы заставлять ошибаться. «Даллас» многолик и в нужный момент прекрасно переключается на оборонительную модель, подразумевающую минимум риска.

Коннор Макдэвид и Зак Хайман. Фото USA Today Sports

В серии на первый план выйдут другие факторы. Действия вратаря «Ойлерс» Стюарта Скиннера, показывающего пока не слишком убедительную игру на фоне своего коллеги Джейка Эттинджера из «Старз», и умение играть в неравных составах. «Эдмонтон» пока лучше всех в плей-офф и в большинстве (37,5 процента реализации), и в меньшинстве (91,4 процента нейтрализации). У «Далласа», соответственно, четвертое (29) и одиннадцатое (69,2) места.

В пользу «Ойлерс» есть еще один козырь, о котором напомнили североамериканские коллеги с портала DailyFaceoff. Из оставшихся финалистов именно в основной обойме этой команды больше всего канадцев — 16 человек. Еще есть немец Драйзайтль, шведы Экхольм и Янмарк, американец Райан.

Возможно, это лишь стечение обстоятельств. Также понятно, что мастерство отдельных игроков всегда будет ставиться под сомнение. Например, наличие Нерса с зарплатой 9,25 миллиона долларов в год и ужасным показателем полезности в нынешнем плей-офф — большая головная боль для всех, кто неравнодушен к «Эдмонтону». Но именно для канадцев Кубок Стэнли значит больше, чем для остальных.

Прогноз «СЭ»: «Даллас» — «Эдмонтон» — 4-3.