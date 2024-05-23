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Париж-2024

Сегодня, 15:08

48-летняя гимнастка Чусовитина впервые за 32 года пропустит Олимпиаду

Оксана Чусовитина.
Фото AFP
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Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина сообщила, что пропустит предстоящий чемпионат Азии в Ташкенте из-за травмы.

Предстоящий турнир был последней возможностью для 48-летней спортсменки отобраться на Олимпиаду в Париже.

«Мне очень жаль, потому что я очень сильно и долго готовилась к этому турниру. Я вернулась к многоборью и хотела выступать на родине перед нашей публикой. Но, к сожалению, вы не увидите моих выступлений», — сказала Чусовитина в своих социальных сетях.

 
Оксана Чусовитина. 48-летняя гимнастка теряет шансы на свою девятую Олимпиаду. От нее требуется подвиг «на своем поле»

Чусовитина является олимпийской чемпионкой 1992 года в командном первенстве, трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и чемпионкой Азиатских игр. Всего она приняла участие в восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020), что является абсолютным рекордом среди спортивных гимнастов.

В 2021 году, после Игр в Токио, Чусовитина объявила о завершении карьеры, но осенью того же года вернулась в спорт. В 2023 году гимнастка заняла 4-е место в опорном прыжке на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. На протяжении карьеры она выступала за СССР, Узбекистан и Германию.

Олимпиада
Оксана Чусовитина
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