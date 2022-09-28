Сергей Карякин: «Это свинство, что Карпову не дали визу в Швейцарию. Он почетный гражданин Техаса»

Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал отказ Швейцарии выдать визу двенадцатому чемпиону мира Анатолию Карпову. Легендарный шахматист должен был присутствовать на показе фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН.

«Ничего нового, к сожалению, я не вижу, — приводит «КП Спорт» слова Карякина. — Политика западных спортивных федераций не меняется, и если ты мало-мальски поддерживаешь Россию, значит, тебе либо не дают визу, либо не пускают на турниры, словом, всеми средствами препятствуют твоей возможности просто приехать и что-либо сделать. Мы привыкли, что Швейцария всегда была нейтральной страной, а сейчас видим, что ситуация изменилась и, к сожалению, Швейцария уже заняла антироссийскую позицию. Я не очень понимаю, как сейчас можно попасть в Швейцарию и в страны Евросоюза, и очень жалко, что Анатолий Евгеньевич не смог приехать. Но, с другой стороны, может быть, презентацию фильма перенесут в какую-нибудь другую страну и там уже можно будет рассказать про турнир».

Карякин напомнил, что Карпов является почетным гражданином Калифорнии и Техаса.

«Это просто ерунда, что его не пускают в разные страны. Он долгие годы был чемпионом мира, объединял шахматистов всей планеты, и, такие мелочи, как виза, ему должны выставляться автоматически. Поэтому это, конечно, свинский подход со стороны западных федераций», — подчеркнул Карякин.